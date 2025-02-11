В Эстонии около границы с Россией развернули подразделение американской армии

Армия США развернула одно из своих подразделений на эстонской военной базе, расположенной рядом с границей с Россией. О данном факте сообщила телерадиовещательная компания ERR.

Военная база под названием Reedo была открыта в сентябре 2024 года, а по данным телерадиовещательной компании она в состоянии вместить до одной тысячи человек. Отмечалось, что ее планируют использовать как «точку сбора», необходимую для приготовлений согласно оборонительным планам НАТО.

В публикации отмечается, что на территории базы развернули пятый эскадрон седьмого кавалерийского полка армии США, который приписан к второй бригаде ВС Эстонии. Командующий второй пехотной бригады ВС Эстонии подполковник Антти Вильясте сообщил о том, что американский эскадрон является разведывательным. Иностранцы будут участвовать во всех пехотных учениях, которые пройдут на базе. По информации на сегодняшний день, подразделение развернули в ротационном режиме до сентября 2025 года.

Ранее финский МИД вызвал посла России Павла Кузнецова из-за событий 7 февраля. По утверждению финнов, принадлежащий РФ самолет во время маневров в течение нескольких минут якобы находился в воздушном пространстве страны. При этом представители скандинавской стороны почему-то не стали уточнять, военным или гражданским было воздушное судно.