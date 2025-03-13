В Европе признали, что диктовать условия для мира на Украине может только Россия

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что Россия имеет главный голос в решении вопроса о мире на Украине. Именно она, по мнению политика, будет диктовать условия перемирия.

По мнению парламентария, без учета мнения российской стороны не может быть достижения мира. По словам депутата, голос России станет решающим в определении условий перемирия, так как это обусловлено успехами ее армии в зоне СВО.

«Нравится нам или нет, с учетом ситуации на поле боя это именно Россия может ставить условия, никто другой», — написал Блага в своем Telegram-канале в четверг.

Напомним, что по итогам встречи Украины и США в Эр-Рияде стороны пришли к соглашению: Киев на 30 дней прекращает огонь, а Вашингтон продолжает поставки оружия Украине. Трамп заявлял, что ждет ответа от РФ. 13 марта Владимир Путин отреагировал на новости, отметив, что Москва положительно относится к прекращению огня на Украине, однако есть ряд моментов, которые требуется обсудить и внести коррективы.

Ранее Дональд Трамп отметил, что слова Владимира Путина о прекращении огня на Украине звучат многообещающе.