В Финляндии пожаловались на итоги советско-финской войны

Финский президент Александр Стубб посетовал на итоги советско-финской войны, после которой часть финских территорий отошла к Советскому Союзу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Стубба во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По словам главы Финляндии, идея государственности обычно покоится на трех столпах: территориальной целостности, независимости и суверенитете, и после заключения со Сталиным мира Финляндия в 1944 году потеряла два важных столпа. За страной осталась независимость, а право принимать решения и суверенитет оказались утрачены.

«И мы также потеряли 10% нашей территории… Территории, где родились мои бабушки и дедушки и где родился мой отец. Так что если вопрос в том, должна ли Украина оказаться в такой же ситуации, мой ответ — однозначно нет», — заявил Стубб.

Ранее в Финляндии заявили о том, что в ЕС начали подготовку к военному конфликту с Россией.