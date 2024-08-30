В ФРГ на территории предприятия Diehl Defence произошел взрыв
В Германии произошел взрыв на заводе взрывчатых веществ
Фото: [Pxhere.com]
В Германии произошел взрыв на предприятии по производству взрывчатых веществ, принадлежащем оборонной компании Diehl Defence. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщила газета Bild.
Завод находится в городе Тросдорф, относящемся к федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия в западной части ФРГ.
По информации источника, в результате взрыва два человека получили тяжелые травмы. На месте работают экстренные службы и полиция. Также для тушения пожара задействован вертолет.
По предварительной информации, взрыв произошел около 9:30 по местному времени (10:30 по мск). По версии следствия, инцидент произошел из-за производственной аварии.
В конце июля взрыв прогремел на химическом заводе в Германии. Инцидент произошел в городе Людвигсхафен на территории предприятия, принадлежащего компании BASF.
Ранее сообщалось, что Россия предъявила ФРГ претензии из-за расследования теракта на «Северных потоках».