В ГД на слова Зеленского об обмене территориями ответили фразой из «Двенадцати стульев»
В ГД ответили на заявление Зеленского об обмене территориями фразой из романа
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Депутат ГД РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможном обмене территориями. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Ивлева, генерал-майор запаса отметил, что Зеленскому стоит все же заняться самообразованием и восполнить его недостатки, а для этого рекомендуется перечитать роман Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» – уроженцев Одессы.
Ивлев напомнил, что там есть фраза «Торг здесь неуместен» – именно эту фразу из 39-й главы стоило бы вспомнить Зеленскому, ведь Россия своей землей торговать не будет, как и менять ее. Страна всегда освобождала свою территорию от фашистской нечисти, и так будет всегда.
Напомним, ранее стало известно о том, что по подозрению во вторжении в Курскую область был арестован наемник из Колумбии.