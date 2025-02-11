По словам Ивлева, генерал-майор запаса отметил, что Зеленскому стоит все же заняться самообразованием и восполнить его недостатки, а для этого рекомендуется перечитать роман Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» – уроженцев Одессы.

Ивлев напомнил, что там есть фраза «Торг здесь неуместен» – именно эту фразу из 39-й главы стоило бы вспомнить Зеленскому, ведь Россия своей землей торговать не будет, как и менять ее. Страна всегда освобождала свою территорию от фашистской нечисти, и так будет всегда.

Напомним, ранее стало известно о том, что по подозрению во вторжении в Курскую область был арестован наемник из Колумбии.