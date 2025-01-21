В ГД РФ оценили решение Трампа по приостановке помощи Киеву

Депутат Госдумы России от «Единой России» Александр Толмачев заявил о том, что решение Трампа о приостановке на 90 дней финансовой помощи Украине фактически выбило главную финансовую подпорку из-под киевского режима.

Как пишет РИА Новости, российский политик заявил, что Трамп понял, что решить украинский конфликт не получится так быстро, как он собирался сделать ранее – то есть, за сутки. Теперь же президент США приостановил помощь Украине на 90 дней.

По словам Толмачева, ранее и Европа поняла, что выделенные на помощь Киеву деньги осели в карманах украинских чиновников, но какое-то время после этого осознания главным донором войны были США. Теперь же и этот источник иссяк.

Ранее в ЕК заявили, что не до конца поняли украинскую политику Дональда Трампа.