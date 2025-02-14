В Германии призвали включить Европу в переговоры по Украине

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил о том, что Европа должна участвовать в процессе переговоров по украинскому вопросу. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Писториуса, ключевой момент заключается именно в соседстве стран. Поэтому, по мнению немецкого политика, европейцам необходимо также принимать участие в переговорном процессе. Об этом Писториус зађвил во время конференции по безопасности в Мюнхене.

Также немецкий политик отметил, что тот факт, что новая администрация США убрала «со стола переговоров» вопросы членства Украины в НАТО, является ошибкой. Напомним, что диалог между Трампом и Путиным состоялся в среду, и на нем обсуждались вопросы украинского урегулирования, и вопросы обмена граждан. В первом вопросе лидеры стран не затронули участие ни Украины, ни Европы в будущих переговорах. На это обратил внимание и украинский лидер Владимир Зеленский.