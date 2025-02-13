Зеленский захотел участия Европы в переговорах России и США по Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Европа тоже должна принимать участие в переговорах по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По данным журналистов, Зеленскому позвонил глава МИД Украины и отметил нарастающее беспокойство в Европе о переговорном процессе по украинскому вопросу, так как до сих пор не были замечены соответствующие сигналы от США.

По словам Зеленского, все же формат Россия-Америка-Украина имеет место быть для переговоров, но лично он заинтересован, чтобы была Европа. Напомним, что ранее в среду Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, продлившийся почти полтора часа. Обсуждались и вопросы обмена заключенных, и украинские переговоры.

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