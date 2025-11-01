Страны Евросоюза ввели запрет на продажу туров в Россию, пытаясь скрыть от своих граждан успешное развитие экономики страны вопреки санкциям. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Евросоюз принял решение о запрете туроператорам продавать путевки в Россию в рамках нового пакета санкций. Согласно Berliner Zeitung, такая мера направлена на сокрытие реальной экономической ситуации в РФ, которая демонстрирует стабильность несмотря на западные ограничения.

Журналистка издания Андреа-Ивонна Мюллер отметила, что европейским политикам необходимо скрыть от граждан факт нормальной жизни в России. По ее словам, запрет на туризм позволяет поддерживать образ России как государства-изгоя, хотя реальная картина совершенно иная.

Ранее сообщалось о том, что Британия отреагировала на размещение российских ракет в Белоруссии.