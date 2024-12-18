В Германии заработало командование НАТО по координации помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале работы нового командования альянса, созданного для координации помощи Украине. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает РИА Новости.

По словам Рютте, командование уже начало свою работу и активно занимается координацией международной помощи, направленной на укрепление обороноспособности Украины. По его словам, это нововведение позволит обеспечить более эффективное распределение ресурсов и улучшить реагирование на текущие потребности Украины в военной и гуманитарной помощи.

Ранее Владимир Зеленский выступил с обвинениями в адрес НАТО и потребовал от Североатлантического альянса компенсации за отказ принимать страну в число членов союза в виде систем противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов прокомментировал удары по российской территории западными ракетами, отметив, что такое решение со стороны Запада является фактическим подтверждением его участия в украинском конфликте.