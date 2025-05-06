В Госдепе назвали ситуацию по украинским переговорам переменчивой

Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс рассказала о том, как складывается сейчас переговорный процесс по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, Брюс заявил, что США не получали новых предложений по урегулированию украинского конфликта и ситуация в переговорах остается переменчивой. По словам официального представителя госдепартамента США, если бы новые предложения были, то вряд ли бы она сейчас стояла перед журналистами и говорила о том, что США ожидают новых предложений.

Брюс уточнила, что ситуация по переговорам остается нестабильной, но обсуждение вопросов урегулирования украинского конфликта ведется постоянно.

Напомним, что ранее Трамп заявил, что Маск может работать в правительстве США столько, сколько захочет.