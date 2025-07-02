Остановка поставок зенитных ракет и других видов вооружений Украине не означает прекращение военной поддержки со стороны США. Об этом в среду, 2 июля, заявила представитель Государственного департамента Тэмми Брюс.

Она подчеркнула, что решение руководства США было принято с целью поставить интересы Соединенных Штатов на первое место и не означает прекращение оказания помощи Киеву.

«Это не станет фактором (в мирных переговорах — ред.), потому что мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Только этот аспект, случай, ситуация, которая изменилась», — сказала Брюс.

Ранее стало известно, что США приняли решение о прекращении отправки оружия и боеприпасов на Украину. По информации телеканала NBC News, в числе ранее приостановленных поставок оказались десятки ракет для систем перехвата Patriot, более ста ракет Hellfire, а также множество ракет Stinger.

Москва не раз заявляла, что Запад является участником конфликта на Украине, передавая киевскому режиму свои оружие, боеприпасы и военную технику. В Кремле отмечали, что именно этот фактор затормаживает разрешение украинского кризиса.

Ранее решение Белого остановить поставки оружия Киеву прокомментировал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.