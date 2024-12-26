В Госдуме опровергли возможность введения штрафов за использование VPN

В России не планируют вводить штрафы за использование VPN-сервисов. Об этом ТАСС рассказал член комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Ранее о том, что в РФ могут начать штрафовать граждан за использование VPN, сообщил портал Hi-Tech Mail.

По словам депутата, сейчас акцент делается на блокировке тех VPN-платформ, которые нарушают законодательство РФ, а также ресурсов, которые предлагают информацию о способах обхода блокировок.

«Отслеживать посещение запрещенных ресурсов, вводить за это штрафы никто не планировал и не планирует, такого вопроса нет в повестке», — отметил Немкин.

Депутат подчеркнул, что использование VPN остается личным выбором каждого гражданина, а задача государства заключается в информировании о возможных рисках.

Немкин добавил, что в планы Роскомнадзора не входит сбор сведений о попытках обхода блокировок. Основное внимание направлено на противодействие компьютерным атакам, и никакая информация о пользователях собираться не будет, подытожил депутат.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит проект о полном запрете в РФ торговли вейпами и жидкостями для них.