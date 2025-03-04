Предложение американского предпринимателя Илона Маска Владимиру Зеленскому покинуть Украину является спасением для главы киевского режима. Таким мнением с РИА Новости поделился депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет.

Ранее Маск предложил президенту Зеленскому возможность покинуть страну и получить амнистию в нейтральном государстве. Бизнесмен отметил, что таким образом на Украине произойдет мирный переход к демократии. Маск также подчеркнул, что продолжение конфликта на Украине выгодно исключительно Зеленскому.

«Для Зеленского, схожего с загнанным волком, обложенным со всех сторон красными флажками, это заманчивое, спасительное и рациональное предложение, определяющее его дальнейшую судьбу»‎, — сказал Шеремет.

Зеленский является нелимитным президентом Украины, поскольку он своим решением запретил проводить в стране выборы, ссылаясь на военное положение. Кремль не признает Зеленского действительным руководителем государства, однако, как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин, Москва готова обсудить с ним прекращение огня.

Ранее основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что Зеленский готовится сбежать из Украины.