В интервью РИА Новости депутат Государственной Думы Дмитрий Белик отметил , что лидеру киевского режима, который отдаёт приказы об обстрелах российской территории, Владимиру Зеленскому следует изучить историю Севастополя. Это поможет ему осознать, что никакие атаки не смогут изменить тот факт, что город всегда был и будет олицетворением стойкости русского народа.

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что атака беспилотных летательных аппаратов, совершённая украинскими военными в ночь на 2 мая, стала самой масштабной и комбинированной в 2025 году. По его словам, система противовоздушной обороны успешно отразила атаку, и никто не пострадал.

«Массированными атаками киевский режим пытается показать, что они все еще в силе, но это заблуждение. Плохо учили историю нашего города, вот и тратят впустую вооружения. Впрочем, ведь Зеленский очень хочет испортить нам День Победы. И это — одна из причин атаки», — сказал Белик.

Он утверждает, что Севастополь всегда был, есть и будет олицетворением стойкости русского характера, и никакие действия Зеленского и ВСУ не смогут этого изменить.

Ранее сообщалось о том, что силы ПВО за ночь уничтожили 121 украинский БПЛА над регионами РФ. Больше всего дронов (89) было сбито над территорией Республики Крым.