В Госдуме предложили ввести карантин для мигрантов на фоне возросших случаев менингита

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести обязательный карантин для мигрантов, прибывающих в Россию из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Такую инициативу депутат Государственной думы РФ выразил в интервью ТАСС.

Предложение связано с резким ростом случаев менингита в РФ. Как ранее сообщила газета «Коммерсантъ», с начала 2025 года в стране было зарегистрировано более 1,2 тыс. заболевших, что вдвое превышает показатели за весь 2024 год.

«Рост [инфекционных заболеваний] связан не только с сокращением вакцинации, но и с притоком мигрантов, у которых нет никаких прививок. Пытаться их отловить, когда они уже въехали в страну, бесполезно», — сказал Миронов.

Он предложил выдавать рабочие визы только при наличии медицинской справки об отсутствии опасных заболеваний и подтверждении вакцинации.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной, а сезонный рост менингококковой инфекции (пик приходится на зиму и весну) находится под контролем.

Ранее сообщалось, что депутат Халид Таги-заде досрочно сложил полномочия в думе Югры после резонансного заявления о мигрантах.