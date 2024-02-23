В Госдуме РФ ответили Пашиняну на заявление о заморозке участия Армении в ОДКБ

В интервью РИА Новости Калашников заявил, что такие шаги со стороны Еревена можно расценивать как «успокоение нервов некоторых политиков».

«Я думаю, что под словом «заморозили» имеется в виду какое-то время, которое надо, чтобы успокоить… нервы некоторым политикам и спокойно работать над своей безопасностью дальше в рамках этого коллективного договора», — сказал Калашников.

Глава комитета ГД РФ по делам СНГ подтвердил, что Армения действительно уже несколько месяцев «подморозила» свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Калашников подчеркнул, что этот договор выгоден для Еревана.

Накануне премьер Армерии Пашинян заявил, что Ереван принял решение заморозить свое участие в ОДКБ. По его словам, договор об обеспечении безопасности республики в рамках этой организации не выполняется.

Ранее в секретариате ОДКБ также прокомментировали слова Пашиняна. В ведомстве отметили, что не получали официального заявления от Еревана.

Отношения между РФ и Арменией обострились после того, как Нагорный Карабах стал частью Азербайджана. В течение нескольких лет эта территория была спорной. В Карабахе в основном проживало армянское население, но в сентябре 2023 года республика полностью отошла Баку. Тогда Пашинян обвинили миротворцев, которые присутствовали в Карабахе (преимущественно российские военные) в бездействии и неполном выполнении своих обязательств.