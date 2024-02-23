В ОДКБ заявили, что не получали заявление от Армении о приостановке участия в организации

Секретариат ОДКБ не получал заявление от Еревана о приостановке членства в организации, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Там отметили, что слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о приостановке, вероятно, относятся к неучастию страны в мероприятиях, проводимых в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Накануне Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ, так как в рамках организации не был выполнен договор о коллективной безопасности в отношении Еревана.

1 февраля Пашинян заявил, что продолжать военные отношения с Москвой на данный момент не представляется возможным. В этот же день посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам ОДКБ Виктор Васильев заявил, что безопасность Армении невозможна без ее участия в договоре.

Васильев отмечал, что западные государства используют ситуацию, сложившуюся вокруг Армении, для того, чтобы накалить обстановку не только внутри республики, но и на Кавказе.

В январе 2023 года Пашинян заявил об отказе Армении участвовать в учениях ОДКБ «Нерушимое братство», которые должны были пройти на территории республики. Премьер отмечал, что присутствие России создает для страны угрозу.

В июле 2023 года Ереван также уведомил Белоруссию о том, что не примет участие в совместных учениях ОДКБ по ликвидации аварий на ядерном объекте «Скала-2023». Мероприятия были организованы на территории Белоруссии.

Ранее Пашинян заявил, что со стороны Азербайджана исходят странные сигналы, которые можно охарактеризовать как намерение напасть на Армению.