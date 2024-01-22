В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном киевскому режиме Херсоне произошли взрывы. Об этом в понедельник, 22 января, написал в своих соцсетях назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко.

Других подробностей он не привел. Информации о том, где именно произошли взрывы, а также о повреждениях, нет.

Ранее в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сигнал звучал в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Россия начала наносить удары по критической инфраструктуре 10 октября 2022 года. За два дня до этого, 8 октября, киевский режим устроил теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено шоссейное полотно.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что целями ударов ВС России по объектами критической инфраструктуры является снижение военного потенциала украинской армии. Глава оборонного ведомства отмечал, что удары не направлены против мирных жителей Украины.

Киевский режим в июле 2023 года предпринял попытку совершить второй теракт на Крымском мосту с использованием надводного беспилотника. В результате взрыва также было повреждено асфальтовое покрытие. Погибли люди — муж и жена из Белгородской области. Их дочь с травмами были доставлена в больницу.

Ранее мы сообщали, что немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг назвал минные заграждения России одной из причин провала украинского контрнаступления.

Также мы сообщали, что британский военный эксперт Александр Меркурис считает, что ВСУ могут потерять важный плацдарм в районе Крынок. По его мнению, потеря этого населенного пункта не позволит украинской армии в дальнейшем продвигаться к Крыму.