В Хмельницкой области прогремели взрывы

О взрывах в Хмельницкой области сообщили украинские СМИ. Так, по информации «РБК-Украина», в регионе работала воздушная тревога, после чего раздались взрывы.

В воскресенье, 26 мая, на всей территории украинского государства работала система оповещения.

Мы сообщали, что ВС РФ удалось поразить склад с боеприпасами, расположенный в Харькове. По информации сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, склад находился в помещении магазина строительных материалов. Там же базировались украинские военные.

Российские военные регулярно наносят удары по критическое инфраструктуре Украины. Это началось 10 октября 2022 года. За два дня до этого, 8 октября, украинские спецслужбы совершили теракт на Крымском мосту.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели заключаются в демилитаризации и денацификации соседнего государства, а также в защите мирных жителей ДНР и ЛНР.

Ранее мы сообщали, что в небе над Орловской областью сбили три беспилотника. Обошлось без жертв и пострадавших.