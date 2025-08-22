Итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на данные расследования сообщила о новых деталях диверсии на газопроводах «Северный поток». Согласно данным источников, вознаграждение за организацию взрывов могло составить €300 тыс. (примерно 28 млн руб).

Отмечается, что подрывную операцию осуществила группа из семи человек, включая профессионалов с различными специализациями.

Накануне стало известно о задержании некого Сергея К., являющегося бывшим капитаном ВСУ и экс-сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). Как отмечает газета, ранее состоял в подразделении, которое в 2022 году дислоцировалось под Киевом.

Немецкие следователи, ведущие дело о подрыве газопроводов, уверены, что след ведет к бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который якобы дал согласие на проведение операции.

Источники выяснили, что группа диверсантов действовала с арендованного судна «Андромеда». На борту находились четыре опытных гражданских водолаза, двое элитных военных специалистов и женщина.

Задержанный в Италии украинец, по версии следствия, координировал работу водолазов. У них было необходимое оборудование для глубоководных погружений, включая гидролокатор и детальные карты для точного определения местоположения трубопроводов на глубине 80 м.

Правоохранители также обнаружили на судне гидрокостюмы, кислородные баллоны и как минимум четыре взрывных устройства массой от 14 до 27 кг каждое.

Предполагается, что дайверы работали парами для обеспечения безопасности и эффективности. После каждого погружения им требовалось около трех часов на декомпрессию и дополнительные сутки на восстановление перед следующим этапом операции.

Ранее сообщалось, что Италия проверит арестованного украинца на связь со взрывом танкера в Савоне.