Арестованного по делу «Северных потоков» украинца проверяют на причастность к взрыву танкера у берегов Италии в феврале

Прокуратура Генуи запросила материалы по арестованному украинцу, подозреваемому в подрыве «Северных потоков», для проверки его причастности к взрывам на нефтяном танкере у берегов Италии в феврале. Об этом сообщает газета Stampa.

Прокуратура Генуи запросила данные об арестованном украинце для проверки его связи со взрывом танкера Seajewel в порту Савона. Инцидент произошел в феврале: на корпусе судна образовалась пробоина от двух магнитных мин.

Итальянские карабинеры задержали 49-летнего мужчину в Римини по запросу немецких коллег. Его подозревают в координации диверсии на газопроводах «Северный поток» в сентябре 2022 года. Теперь фигуранта проверяют по новому эпизоду.

По данным СМИ, между взрывами находят операционные сходства. Целью атаки на танкер под мальтийским флагом, предположительно, был так называемый «теневой флот», перевозящий российскую нефть в обход санкций. Немецкая прокуратура намерена добиваться экстрадиции подозреваемого для проведения следственных действий.

Ранее сообщалось о том, что раскрыта личность задержанного в Италии украинца.