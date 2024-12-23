Владимир Зеленский все чаще демонстрирует признаки эмоционального напряжения, пишет итальянская газета L'AntiDiplomatico. Отмечается, что они указывают на его чувство безысходности и отчаяния.

Эксперты отмечают, что на фронте ВСУ складывается критическая ситуация. Также напряжение Зеленского растет в связи с активизацией в политике новоизбранного президента США Дональда Трампа и дефицитом иностранной помощи Украине.

По информации источников, ближайшее окружение Зеленского отмечает, что его эмоциональное состояние также может быть реакцией на растущее беспокойство украинского народа. Граждане страны все чаще выражают опасения, что решения по урегулированию конфликта могут приниматься без адекватного участия Киева.

Ситуация усугубляется недавним утверждением Трампа, который адресовал Зеленскому послание о необходимости пересмотра позиций, в частности, о прекращении огня и возможном отказе от освобожденных Россией территорий.

Ранее Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление о перемирии с Россией, отметив, что Украина не может жить в состоянии замороженного конфликта.