В известном концертном зале Подмосковья отменили концерт Анны Асти

Популярная российская певица Анна Асти (настоящее имя Анна Дзюба) не выступит с новогодним шоу в концертном зале «Барвиха Luxury Village», сообщили в четверг, 28 декабря, РИА Новости со ссылкой на информацию от администраторов касс.

Отмечается, что выступление Анны Асти заменили концертом другой артистки – Люси Чеботиной.

«Да, это правда. Произошла замена артиста. В новогоднюю ночь вместо Anna Asti будет выступать Люся Чеботина», – сообщили администраторы.

По каким причинам концерт Асти был отменен, неизвестно. Сама артистка эту новость не прокомментировала.

Ранее участие Асти в новогоднем концерте отменил московский клуб Gipsy. Ее выступление было перенесено на неопределенный срок без объяснения причин.

Мы сообщали, что МВД проверит певицу Анну Асти на законность получения гражданства РФ. Она стала гражданкой России в октябре 2023 года. Сама певица родилась на Украине.

Асти стала участницей скандальной «голой вечеринки», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. На мероприятии также присутствовали Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан. Позже звезды извинились за участие в вечеринке, но общество настаивает на избрании наказания для них.

Ранее мы сообщали, что российский боец Владимир Минеев создал петицию с требованием лишить Киркорова гражданства.