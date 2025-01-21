В Киеве заявили, что помощь США Украине сохранится несмотря на указ Трампа

На Украине заявили, что Киев не пострадает от приостановки помощи США другим странам. Об этом рассказал депутат Рады Железняк.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому внешняя помощь другим странам будет приостановлена на 90 дней. Решение принято для оценки соответствия текущих программ внешней политике США. Однако, как утверждает депутат Верховной рады Ярослав Железняк, Украина не окажется в числе затронутых этим указом. Об этом политик написал на личной странице в соцсетях.

По словам Железняка, украинская сторона практически исчерпала средства из ранее утвержденных пакетов помощи, активно выделяемых предыдущей администрацией Джо Байдена. Для дальнейшей поддержки потребуются новые решения Конгресса США, что выводит Киев из-под действия временного указа.

Эксперты отмечают, что приостановка помощи может повлиять на ряд государств, однако в случае Украины ключевые программы уже реализованы. Несмотря на напряженную экономическую ситуацию, Киев продолжает полагаться исключительно на новое финансирование со стороны США и рассчитывает, что украинский режим «просроченного» президента не оставят в беде.

Отметим, что Белый дом пока не дал разъяснений по возможным исключениям из указа.

Ранее стало известно о том, что Канада собралась ввести пошлины против США в ответ на действия Трампа.