В Киеве заявили, что ждут приглашения Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев ожидает приглашения в НАТО летом — на саммите в Вашингтоне. Об этом он написал в своих соцсетях 25 февраля.

Ермак отметил, что ранее в столице Украины прошла специальная встреча с участием экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и бывшего президента Польши Александра Квасьневского, где обсуждался соответствующий вопрос.

24 февраля в Киев с визитом солидарности прибыли главы западных стран, в числе которых была глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Только приглашение Украины в НАТО даст Европе и миру реальные шансы вернуться к подлинной безопасности. Его Украина стремится получить на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне летом 2024 год», — написал Ермак.

По мнению главы офиса президента Украины, неприглашение Киева будет способствовать эскалации конфликтов, в том числе и на Ближнем Востоке.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидал официального приглашения в Североатлантический альянс на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, однако этого не произошло. Вместо этого шага страны «Большой семерки» опубликовали декларацию в поддержку Украины.

Точной даты проведения саммита НАТО в Вашингтоне пока нет. Известно, что он будет посвящен 75-летию альянса.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать натовское оружие для ударов по территории РФ.