В «Киевстаре» опровергли информацию об обысках в офисе
Фото: [© Владимир Синдеев / ITAR-TASS]
Крупнейший оператор сотовой связи Украины «Киевстар» опроверг информацию об обысках в главном офисе, пишет украинское агентство dev.ua.
Ранее о том, что в офис в Киеве нагрянули сотрудники правоохранительных органов сообщило издание УНН. Отмечалось, что полицейские изымают документы. На каком основании – неизвестно.
Кроме того, украинская пресса сообщила о массовом сбое в работе «Киевстара». Пользователи жаловались на то, у них пропала сеть, в связи с чем совершать звонки, отправлять сообщения и пользоваться интернетом не было возможности.
В украинской компании заявили, что причиной перебоев стала массовая хакерская атака. Также оператор сотовой связи сообщил, что специалисты налаживают работу и в ближайшее время украинцы смогут воспользоваться всеми услугами.
«Киевстар» в 2021 году стала на Украине лидером среди мобильных операторов по качеству мобильного интернета. Компания была основана в 1994 году.
Ранее мы сообщали, что в Херсоне, контролируемом киевским режимом, зафиксировано попадание в административное здание. Накануне по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.