В «Киевстаре» опровергли информацию об обысках в офисе

Ранее о том, что в офис в Киеве нагрянули сотрудники правоохранительных органов сообщило издание УНН. Отмечалось, что полицейские изымают документы. На каком основании – неизвестно.

Кроме того, украинская пресса сообщила о массовом сбое в работе «Киевстара». Пользователи жаловались на то, у них пропала сеть, в связи с чем совершать звонки, отправлять сообщения и пользоваться интернетом не было возможности.

В украинской компании заявили, что причиной перебоев стала массовая хакерская атака. Также оператор сотовой связи сообщил, что специалисты налаживают работу и в ближайшее время украинцы смогут воспользоваться всеми услугами.

«Киевстар» в 2021 году стала на Украине лидером среди мобильных операторов по качеству мобильного интернета. Компания была основана в 1994 году.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне, контролируемом киевским режимом, зафиксировано попадание в административное здание. Накануне по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.