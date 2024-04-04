В Киргизии перестали принимать карты «Мир» из-за давления со стороны Латвии

Он сообщил, что такие меры связаны с предупреждениями со стороны латвийской компании, которая является собственником программного обеспечения, используемого финансовыми учреждениями республики. Слова премьера приводят РИА Новости.

«Компания прислала письмо, что в случае неприостановления работы с картой «Мир» она отключит процессинговый центр. Вот мы временно и приостановили», — отметил он.

Он подчеркнул, что в республике есть несколько «механизмов и мероприятий по этому вопросу» по данному вопросу, однако рассказывать о них в парламенте нельзя.

2 апреля РБК сообщил, что Киргизия вслед за Арменией приостановит использование карт «Мир» на своей территории. Отмечалось, что Бишкек таким образом хочет «минимизировать» введение вторичных санкций.

Ранее мы сообщали, что с 3 апреля использование платежных карт МИР в Samsung Pay стало недоступно.