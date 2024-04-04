В Киргизии перестали принимать карты «Мир» из-за давления со стороны Латвии
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Банки Киргизии временно ограничили обслуживание карт с российской платежной системой «Мир», сообщил в четверг, 4 апреля, премьер-министр страны Акылбек Жапаров.
Он сообщил, что такие меры связаны с предупреждениями со стороны латвийской компании, которая является собственником программного обеспечения, используемого финансовыми учреждениями республики. Слова премьера приводят РИА Новости.
«Компания прислала письмо, что в случае неприостановления работы с картой «Мир» она отключит процессинговый центр. Вот мы временно и приостановили», — отметил он.
Он подчеркнул, что в республике есть несколько «механизмов и мероприятий по этому вопросу» по данному вопросу, однако рассказывать о них в парламенте нельзя.
2 апреля РБК сообщил, что Киргизия вслед за Арменией приостановит использование карт «Мир» на своей территории. Отмечалось, что Бишкек таким образом хочет «минимизировать» введение вторичных санкций.
Ранее мы сообщали, что с 3 апреля использование платежных карт МИР в Samsung Pay стало недоступно.