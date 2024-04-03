Использование платежных карт МИР в Samsung Pay стало недоступно с 3 апреля

Samsung Pay с 00 часов среды, 3 апреля, как и предупреждали ранее, убрали возможность добавлять, а также использовать карты платежной системы «Мир».

Информация об вступивших в силу ограничительных мерах в отношении российской платежной системы появилась на сайте компании.

При этом изменения не коснутся возможности добавления и использования в приложении карт постоянного клиента и клубных карт. Указанные опции продолжат работать работать без изменений.

Напомним, что ранее обслуживать карты российской национальной платежной системы отказались в Армении. Официально «Мир» перестал работать в стране с 30 марта. Без изменений осталась работа лишь ВТБ-банкоматов. Представитель Кремля Дмитрий Песков связал это с давлением США.

Позднее от использования карт «Мир» отказались и банки в Киргизии.