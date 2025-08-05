В Кишиневе начались протесты: сторонники осужденной Гуцул требуют пересмотра дела

Сторонники Евгении Гуцул собрались у СИЗО в Кишиневе после того, как суд приговорил главу Гагаузии к семи годам тюрьмы по делу о финансировании запрещенной партии «Шор». Люди требуют освобождения политика, называя приговор заказным. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кишиневе у СИЗО № 13 продолжается пикет в поддержку Евгении Гуцул. Накануне суд приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы за якобы незаконное финансирование избирательной кампании. Приговор вступил в силу немедленно, и политика этапировали в тюрьму.

Гуцул назвала решение суда «политической расправой» и обвинила президента Молдавии Майю Санду в давлении на судебную систему. Ее сторонники скандируют лозунги в поддержку и требуют пересмотра дела.

Партия «Шор», в финансировании которой обвинили Гуцул, была запрещена в Молдавии в 2023 году. Власти называют ее пророссийской, а сама Гуцул неоднократно заявляла о преследовании за свои взгляды.

Ранее сообщалось о том, что Матвиенко призвала поставить на международном уровне вопрос о прекращении издевательств над Гуцул.