В Кремле дали ответ на разрешение США ударять вглубь РФ

В Кремле прокомментировали информацию о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории РФ дальнобойными ракетами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту ситуацию новым витком напряженности в отношениях между странами.

Представитель Кремля подчеркнул, что позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной и должна быть ясна всем заинтересованным сторонам. Он отметил, что такие действия могут привести к дальнейшему обострению конфликта и увеличению рисков в регионе. Слова Пескова приводит РИА Новости.

«Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности США в этот конфликт», — сказал Песков.

Ранее издание The New York Times сообщило о том, что администрация США санкционировала использование украинской армией высокоточных ракет для ударов по российским целям. Этот шаг вызвал неоднозначные реакции в международном сообществе.

Как ранее сообщил портал Axios, решение по ударам вглубь российской территории ракетами ATACMS относится исключительно к Курской области.