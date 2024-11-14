В Кремле оценили возможность возвращения автоконцернов из недружественных стран

Он подчеркнул, что главной целью должно оставаться обеспечение россиян качественными товарами по доступным ценам. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока мы не слышали никаких официальных заявлений относительно европейских автопроизводителей, их просто не было, поэтому преждевременно так говорить. Речь идет о насыщении нашего рынка, о конкуренции, потому что конкуренция ведет к снижению цен», — сказал Песков.

Также представитель Кремля отметил, что интересы автолюбителей, производителей и потребителей должны быть в центре внимания. Кроме того, Песков напомнил, что в текущих условиях важно принимать во внимание международную практику.

«Здесь все абсолютно цинично и прагматично делают так, как выгодно им. И нам, безусловно, надо следовать этой практике», — добавил Песков.

В 2022 году многие зарубежные производители автомобилей покинули РФ в связи с наложением на страну санкций. Так, например, об уходе объявил французский концерн Renault. Столичный завод, где выпускали автомобили этого бренда, передали в государственную собственность.

На данный момент предприятие переименовано в «Москвич». Там сейчас собирают одноименные отечественные машины. Гарантийное обслуживание владельцев Renault передано «АвтоВАЗу».

Ранее издание «РБК Приморье» сообщило, что Японии готова возобновить экспорт некоторых марок автомобилей в Россию. Кроме того, появилась информация, что в 2025 году на российский рынок могут вернуться немецкие марки BMW, Mercedes и Audi в связи активизацией китайского автопрома.