В Кремле ответили на вопрос об испытаниях ракеты средней дальности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Путина о применении в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине новой российской ракеты средней дальности «Орешник».

Ранее Владимир Путин во время своего обращения по федеральным телеканалам сообщил, что новейшая ракета «Орешник» российского производства поразила объект оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Он отметил, что ВС РФ с ее помощью нанесли удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

По словам Пескова, Россия никого не должна была ставить в известность о применении такой ракеты.

«Россия никого не должна была ставить в известность, потому что речь идет о ракете средней дальности. У России нет таких обязательств».

Владимир Путин также заявил о том, что США ошиблись, разрушив договор о ракетах средней и меньшей дальности в 2019 году.

Также, отметил Путин, средств противодействия новой ракете «Орешник» в мире нет.