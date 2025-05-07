В Кремле проходят переговоры Путина и Мадуро

В Кремле в среду проходят переговоры президента России Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным журналистов, Мадуро прилетел в Москву 7 мая и после переговоров с Путиным, на которых планируется подписание межгосударственного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, президент Венесуэлы останется на торжественные мероприятия к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Уточняется, что вместе с Мадуро в РФ прибыла и представительная делегация, в состав которой вошли высокопоставленные военные и министры правительства. На переговорах с Мадуро Путин отметил, что для России 9 мая — Победа над нацизмом, и это особый день для российского народа.

Также ранее Дмитрий Песков сообщил о встрече Путина и Кадырова 7 мая.