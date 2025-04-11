В Кремле раскрыли тему предстоящей встречи Путина и Уиткоффа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что будет обсуждаться на встрече Владимира Путина и специального посланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Пескова, Уиткофф, являясь спецпосланником американского президента, привезет его послание Владимиру Путину и тот его обязательно выслушает. Разговор будет касается не только улучшений взаимоотношений Вашингтона с Москвой, но и различных аспектов украинского урегулирования.

При этом, никакой конкретики по таймингу встречи двух политиков нет — беседа может продлиться как час, так и четыре часа. Песков отметил, что она будет идти столько, сколько нужно президенту.

Напомним, что ранее стало известно, что Путин встретится с Уиткоффом в Санкт-Петербурге.