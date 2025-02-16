В Кремле рассказали, как проходят международные телефонные разговоры Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о стиле ведения телефонных переговоров Владимира Путина. В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он отметил, что российский лидер традиционно предпочитает общаться в одиночку, однако при необходимости может приглашать помощников для обсуждения определенных вопросов. Фрагмент беседы с Песковым опубликован в телеграм-канале Зарубина.

Песков не стал уточнять, кто именно сопровождал Путина во время недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что подобная практика зависит от содержания и значимости обсуждаемых тем.

Представитель Кремля также рассказал, каким был разговор с американским президентом.

«Конструктивный, рабочий, доброжелательный», — сказал Песков.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 12 февраля. Отмечалось, что президенты России и США обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также выразили готовность к личной встрече.

По информации агентства Bloomberg, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Саудовской Аравии 28 февраля.