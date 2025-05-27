В Кремле рассказали об ответе Москвы на «хулиганство» с беспилотниками

Президент РФ Владимир Путин дал ясно понять, что «хулиганить» с беспилотниками по России недопустимо. Об этом в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал недавнюю массированную атаку дронами по российским регионам. По его словам, президент жестко предупредил о последствиях из-за подобных действий и подчеркнул, что любые нападения с использованием БПЛА должны пресекаться.

«Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так „беспилотниками хулиганить“ у нас в России. Будете хулиганить — будете получать», — сказал Песков.

Попытки ВСУ за последние дни атаковать российские регионы значительно участились. В понедельник, 26 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в течение дня сообщал о нескольких сбитых вражеских дронах.

Беспилотники также были ликвидированы над Орловской, Ярославской, Курской, Белгородской областями. Кроме того, накануне в результате удара БПЛА был ранен глава Беловского района Курской области Николай Волобуев, с которым Путин провел телефонный разговор.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы противовоздушной обороны сбили больше тысячи беспилотников ВСУ за последние три дня.