Пресс-секретарь Кремля заявил, что Европа не стремится к миру, а лишь усиливает давление на Россию. Об этом пишет РИА Новости.

В Кремле считают, что страны Европы не демонстрируют стремления к мирному урегулированию и продолжают курс на ужесточение давления на Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя текущую позицию европейских государств по отношению к России.

По его словам, европейские политики по-прежнему питают иллюзии о том, что с Россией можно добиться результатов лишь через санкции и давление. В Москве же отмечают, что такая стратегия не ведет к снижению напряженности, а, напротив, только усугубляет ситуацию.

Песков указал на то, что страны ЕС игнорируют озабоченности, которые регулярно озвучивает российская сторона. Подход Европы, как подчеркивается в Кремле, не предполагает готовности к диалогу, а базируется на политике принуждения, которая, как показал опыт, не приносит желаемого эффекта.

Напомним, что представители ЕС заявляли о необходимости увеличивать санкции и усиливать поддержку Киева. В ответ Москва неоднократно указывала, что подобные шаги лишь отдаляют перспективу стабилизации.

Ранее в Кремле отреагировали на заявления Мерца об увеличении дальности ракет для Украины.