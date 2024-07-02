В Кремле высказались о визите Орбана в Киев

2 июля стало известно, что венгерский политик посетил украинскую столицу. Отмечалось, что там он проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщалось, что стороны также обсудят положение венгерского меньшинства и его права в украинском государстве.

«Мы ничего не ожидаем. Это не нам, наверное, надо комментировать. Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в этом периоде в ЕС, разумеется, она должна выполнять свои функции», — отметил Песков во время брифинга.

Орбан, в отличие от лидеров стран Европейского союза (ЕС), впервые с 2022-го года посетил Украину. Премьер-министр Венгрии не раз заявлял о необходимости провести мирные переговоры между Москвой и Киевом. Также он выступал против поставки оружия Украине.

Ранее генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция на Украине может завершиться уже осенью этого года.