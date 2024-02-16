Глава Евросовета заявил, что в смерти Навального виновата Москва

Глава Европейского совета Шарль Мишель возложил ответственность за смерть Алексея Навального* на власти России. Об этом написал в своих соцсетях.

О смерти Навального* стало известно в пятницу, 16 февраля. Об этом сообщило УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. Заключенный умер в колонии «Полярный волк», расположенное в поселке Харп.

«ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть», — написал Мишель.

Смерть Навального* прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который заявил, что причины гибели должны установить медицинские сотрудники. Он также уточнил, что президент России Владимир Путин в курсе случившегося.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя реакцию Запада на смерть Навального*, назвала заявления лидеров западных государств «саморазоблачением». Захарова отметила, что результатов расследования по случившемуся нет, а Запад уже делает свои выводы.

Предварительная причина смерти Навального*, писали СМИ, оторвавшийся тромб. Ранее мы писали, кому могла быть выгодна его смерть. Преподаватель истории государства и права России Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов выразил мнение о том, что одним из главных нарративов в западной прессе станет именно «убийство» оппозиционера.

*внесен в перечень экстремистов и террористов