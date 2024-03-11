В Крыму ответили Буданову на анонсированную «серьезную операцию» на полуострове

Депутат Государственной думы РФ от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал РИА Новости заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова* о готовящейся в Крыму «серьезной операции».

Ранее в соцсетях ГУР появилась информация о том, что Киев планирует «операцию» в Черном море. Также сообщалось, что действия ВСУ в море являются подготовкой к ней.

«Буданов* перестает быть оригинальным в своих заявлениях. При этом он умалчивает, что под так называемой «серьезной операцией» речь идет о самоубийственной мясной высадке на крымское побережье лишь для того, что впопыхах на камеру развернуть украинский флаг или прибить его к какому-то забору или общественной уборной. А затем быстро унести ноги, если повезет», — сказал Белик.

Он отметил, что Буданов* неоднократно заявлял о «грандиозных» планах захватить Крым, но в итоге прославился лишь диверсионными акциями, а не тактическими результатами.

ГУР неоднократно заявляло, что стоит за различными диверсиями, которые происходили с начала специальной военной операции РФ на Украине в Крыму. В частности, ведомство сообщало о том, что атака на Крымский мост была организована им.

Ранее околовоенные Telegram-каналы сообщили о подбитом патрульному корабле «Сергей Котов», входящим в состав Черноморского флота. Отмечалось, что судно было атаковано безэкипажными катерами ВСУ. Официальной подтвержденной информации этому нет, однако в ГУР сообщили, что «Сергей Котов» был уничтожен.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США не смогут победить Россию на Украине.

*внесен в список террористов и экстремистов в РФ