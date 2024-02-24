В Крыму считают, что Киев провоцирует Россию на применение ядерного оружия

Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов считает, что Киев провоцирует Россию на применение ядерного оружия. Таким мнением он поделился в интервью крымскому телеканалу «Миллет».

Константинов считает, что ВСУ провоцируют идти на такие шаги Москву, обстреливая российские регионы.

«Крым также они не оставляют в покое, чтобы показать, у вас в Конституции написано, о применении ядерного оружия в случае угрозы существованию России», — сказал Константинов.

Глава крымского парламента отметил, что на данный момент актуальным остается вопрос о построении справедливого миропорядка, за который сейчас борется Россия. По мнению Константинова, такой миропорядок не нужен США.

Ранее мы сообщали, что в Крыму высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского о контрнаступлении, который тот ранее анонсировал в интервью Fox News. Украинский лидер отмечал, что Россию ждут «сюрпризы» в Черном море.

Мы также сообщали, что в Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали информацию, которую распространяют США, о размещении ядерного оружия в космосе.