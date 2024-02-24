В МИД РФ ответили США на заявление о размещении ядерного оружия в космосе

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал заявления США о том, что Россия планирует развертывать ядерное оружие в космосе. По его словам, американская сторона не предоставила никаких доказательств, подтверждающих такие планы Москвы. Его слова приводят РИА Новости.

«Здравомыслящие представители международного сообщества давно это поняли и серьезно к американским обвинениям такого свойства они просто не могут подходит», — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что США используют такую информацию для пропаганды. Рябков отметил, что появление ядерного оружия в космосе — нецелесообразная мера.

Накануне телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что законодателям США на секретном брифинге рассказали о планах России разместить в космосе ядерное оружие, которое должно быть направлено против спутников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, сообщил, что администрация американского лидера Джозефа Байдена пытается таким образом сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении финансовой помощи.

Ранее мы сообщали, что на Украину прибыли лидеры стран Запада. Также в Киев приехал экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.