В Курской области уничтожили вражеский беспилотник

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении системами противовоздушной обороны (ПВО) украинского беспилотника над Курской областью. Об этом ведомство проинформировало 5 марта.

Отмечается, что попытку атаковать объекты на территории РФ украинские военные предприняли в 09:30.

Практически ежедневно ВСУ атакуют приграничные территории России с использованием дронов. Чаще всего под удар попадают Белгородская, Курская и Брянская области. В этих регионах, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Власти регионов регулярно информируют население о повреждениях, о сигналах воздушной тревоги. Оперативные службы занимаются устранением последствий атаки беспилотников.

Ранее стало известно, что над Белгородской областью уничтожены три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать объекты на территории РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что в регионе был поврежден инфраструктурный объект. Какой именно, он не назвал.