В Ливии заявили о гибели сына Каддафи в столкновениях у столицы

Появилась информация о возможной гибели Сейфа аль-Ислама Каддафи, сына бывшего лидера Ливии. Сообщается, что он мог погибнуть в вооруженных столкновениях к югу от столицы страны, Триполи. Об этом пишет портал Abaad News.

Новость о смерти наследника Муаммара Каддафи распространил ближневосточный портал Abaad News. Издание ссылается на источники и на личного советника Сейфа аль-Ислама. По данным журналистов, инцидент произошел в районе Аль-Хаммада, где шли бои между враждующими группировками. Советник, по данным издания, подтвердил эту информацию.

Ранее сообщалось о том, что Трамп отказался бить по Ирану вопреки планам Израиля.