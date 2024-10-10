В ЛНР обезвредили подземный тайник с огнеметами и боеприпасами, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии, военнослужащие которой участвовали в ликвидации предметов.

Накануне из обнаруженного на окраине населенного пункта в ЛНР тайника саперы извлекли несколько огнеметов, а также ящик с гранатами, взрывателями, запалами, патронами и фрагментами стрелкового оружия. Все взрывоопасные предметы были уничтожены на специальном полигоне.

27 сентября сообщалось, что сотрудники Росгвардии обнаружили в ЛНР крупный схрон украинской армии. Отмечалось, что оружие и боеприпасы хранили в заброшенном здании, находящемся в отдаленном населенном пункте республики.

2 октября стало известно, что в Московской области обнаружили бывшего министра ЛНР Константина Завизенова с огнестрельным ранением головы. Отмечалось, что тело мужчины нашли на участке загородного дома в Истринском районе.