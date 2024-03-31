В ЛНР появился первый «подземный город» для бойцов, вышедших с передовой

В ЛНР построили «подземный город» для военнослужащих, вышедших с передовой, сообщают РИА Новости . Видеокадры с объектом показали подразделения службы тыла 2-го армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО).

Начальник службы продовольственного снабжения с позывным «Волга» рассказал, что в «подземном городе» есть технологические карты, позволяющие готовить еду в полевых условиях. Кухни здесь являются прицепными.

«Подземный город» был сооружен российскими военными в целях обезопасить личный состав. Здесь же бойцы специальной военной операции могут принять душ, постирать одежду и подстричься.

«Это первый подземный объект на территории ЛНР. Чтобы «запуститься», нам потребовалось полтора месяца, а сейчас мы продолжаем совершенствовать материальную базу. Ведь совершенству нет предела», — рассказал «Волга».

Внутри подземных помещений солдаты повесили рисунки и картины детей-сирот из интернатов ЛНР.

В феврале мы сообщали, что на Херсонском направлении российские военнослужащие построили «подземный город». Цель такого сооружения также заключается в обеспечении безопасности личного состава.

Ранее мы сообщали, что во Франции не исключили возможность отправки своих военнослужащих на Украину.