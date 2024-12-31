В Махачкале ввели ограничения на полеты

В Махачкале ввели режим «Ковер», сообщила Baza. По информации источника, ограничения на прием и вылет самолетов в аэропорту города были установлены несколько часов назад из-за угрозы атаки БПЛА. На данный момент она еще действует в регионе.

Кроме того, режим «Ковер» был установлен утром в Ульяновске, Саратове, Владикавказе и Казани. В Казани, Саратове и Ульяновске ограничения на авиаперелеты уже сняты.

Во Владикавказе, по информации главы Северной Осетии Сергея Меняйло, угроза беспилотников миновала, хотя аэропорт пока все еще закрыт.

Также, как сообщил глава Северной Осетии, над территорией региона сбили два беспилотника. Один из них ликвидировали над полигоном Шалхи.

31 декабря Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь системы ПВО сбили над российскими регионами 68 беспилотников. Сообщалось, что дроны уничтожили над Крымом, Краснодарским краем, Ростовской и Смоленской областями.