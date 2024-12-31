Над Северной Осетией сбили два беспилотника

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил , что над республикой система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала два беспилотника ВСУ.

По его словам, из-за этого аэропорт Владикавказа временно прекратил работу.

«С 4:00 утра в регионах СКФО объявлена беспилотная опасность», — сообщил он.

Меняйло уточнил, что один из БПЛА был сбит над полигоном. В результате происшествия никто не пострадал. Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Накануне Росавиация сообщила о введении в воздушном пространстве «Казани» режима «Ковер» для обеспечения безопасности полетов. В 09:30 мск в международном аэропорту Казани временные ограничения на полеты самолетов были сняты.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь над российскими регионами сбили 68 беспилотников. Система ПВО в том числе отработала над Крымом и Краснодарским краем. Также один украинский беспилотник был ликвидирован в Ростовской области.