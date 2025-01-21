В Мексике ответили на указ Трампа о переименовании залива
Президент Мексики заявила, что весь мир знает Мексиканский залив
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Мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум рассказала о том, что весь мир знает именно о Мексиканском заливе, а не так, как его хотят называть американцы. Об этом пишет CNN.
По данным американских журналистов, Шейнбаум рассказала, что для страны это по-прежнему останется именно Мексиканским заливом, как и для всего мира, даже несмотря на решение избранного президента США Дональда Трампа (ранее американский лидер подписал указ, по которому Мексиканский залив должен быть переименован в Залив Америки и на это дается 30 дней).
На инициативу Трампа назвать залив Американским Шейнбаум предложила дать всему континенту историческое название – Мексиканская Америка. Оно использовалось с 1607 года.
Ранее Трамп объявил на границе США чрезвычайное положение.